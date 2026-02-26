ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في البرازيل​ إلى 46

أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بالولاية إلى 46.



وقالت إدارة الإطفاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح نحو 3600 شخص في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، اللتين تبعدان عن بعضهما حوالي 110 كيلومترات، بينما لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين.

حثت مارجاريدا سالوماو، رئيسة بلدية جويز دي فورا، السكان في المناطق المعرضة للخطر على مغادرتها وطلب المساعدة في الملاجئ التي أنشأتها حكومة المدينة، التي لا تزال تعاني من الكارثة.

وقالت الحكومة الاتحادية في بيان إنها سارعت بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث أرسلت فرقا طبية وخبراء من الدفاع الوطني.