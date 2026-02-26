الأخبار
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في البرازيل​ إلى 46

2026-02-26 | 22:10
أظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بالولاية إلى 46.

وقالت إدارة الإطفاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح نحو 3600 شخص في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، اللتين تبعدان عن بعضهما حوالي 110 كيلومترات، بينما لا يزال 21 شخصا في عداد المفقودين.

حثت مارجاريدا سالوماو، رئيسة بلدية جويز دي فورا، السكان في المناطق المعرضة للخطر على مغادرتها وطلب المساعدة في الملاجئ التي أنشأتها حكومة المدينة، التي لا تزال تعاني من الكارثة.

وقالت الحكومة الاتحادية في بيان إنها سارعت بتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث أرسلت فرقا طبية وخبراء من الدفاع الوطني.

 

 

LBCI
أخبار دولية
2025-12-02

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 631

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

وكالة هرانا: ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 950 قتيلا و5 آلاف مصاب

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-30

هيئة إدارة الكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 442

LBCI
أخبار دولية
00:01

روسيا: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا سيطيل أمد الحرب

LBCI
أخبار دولية
23:58

وصول أول رحلة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة السودانية منذ اندلاع الحرب

LBCI
أخبار دولية
23:32

حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد تغادر شرق المتوسط

LBCI
أخبار دولية
22:40

الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب في السودان زاد بأكثر من الضعفين عام 2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك بشأن تفعيل آلية معاودة فرض العقوبات: نواصل هدفنا الأساسي المتمثل في منع إيران من السعي إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي أو "برنامجها الصاروخي الدفاعي"

LBCI
رياضة
2025-11-24

دبي تستيقظ على ماراثون ضخم… أكثر من 300 ألف عدّاء يملأون شارع الشيخ زايد! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
23:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
18:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
17:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

LBCI
حال الطقس
17:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أخبار لبنان
23:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
أمن وقضاء
04:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
أخبار لبنان
02:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
01:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
21:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
20:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
19:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

