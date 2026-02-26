رئيس وزراء الهند: سنضع قريبا اللمسات الأخيرة لاتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند ستضع قريبا اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة ذات منفعة متبادلة مع إسرائيل.



وكشف مودي، في ختام زيارة استمرت يومين إلى إسرائيل، أن البلدين سيسعيان أيضا إلى الشراكة في التطوير والإنتاج ونقل التكنولوجيا في مجال الدفاع.