الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب في السودان زاد بأكثر من الضعفين عام 2025

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان بلغ عام 2025 أكثر من ضعفَي ما كان عليه، إذ قضى 11300 شخصا يُضاف إليهم المفقودون والجثث المجهولة الهوية.



وقال تورك في جنيف إن عام 2025 شهد "زيادة بأكثر من مرتين ونصف مرة في عدد المدنيين الذين قُتلوا مقارنة بالعام السابق"، من دون احتساب المفقودين والجثث المجهولة الهوية، محملا قوات الدعم والسريع والجيش و"رعاتهما الأجانب" مسؤولية ذلك.