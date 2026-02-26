وصول أول رحلة تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة السودانية منذ اندلاع الحرب

هبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم، في أول رحلة من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان قبل نحو ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في البلاد.وقالت دينيس براون بعد نزولها من الطائرة: "أود أن أؤكد مدى سروري بأن أكون على متن أول رحلة لخدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة إلى الخرطوم منذ ثلاث سنوات، فهذا حدث مهم جدا للمجتمع الإنساني".