روسيا: نشر قوات بريطانية في أوكرانيا سيطيل أمد الحرب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي عملية نشر للقوات البريطانية في أوكرانيا لن ينهي الصراع بل سيطيل أمد الحرب.



ووقعت فرنسا وبريطانيا في كانون الثاني إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في المستقبل بعد وقف إطلاق النار في الحرب مع روسيا.



وكررت زاخاروفا تحذير روسيا بأنها ستعتبر أي قوات أجنبية في أوكرانيا أهدافا مشروعة.