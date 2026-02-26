استقالة الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس بعد الكشف عن صلة له بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، وذلك بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.



وقال وزير الخارجية النروجي السابق في بيان "بعد دراسة متأنية، قررتُ التنحي عن منصبي كرئيس ومدير تنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي".



ورأى أن فترة رئاسته التي امتدت لثماني سنوات ونصف كانت "مثمرة جدا" مضيفا أنه يعتقد أن "الوقت حان ليواصل المنتدى عمله المهم بعيدا عن أي تشويش".



وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سيجري مراجعة مستقلة لعلاقة برِندِه بإبستين، بعدما ورد اسمه عشرات المرات في ملايين الوثائق المتعلقة بالمدان والتي نشرتها وزارة العدل الأميركية.



وورود اسم أي شخص في وثائق إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه مخالفة.



وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الخميس انتهاء المراجعة المتعلقة ببرنده.



وقال "أفادت النتائج بعدم وجود أي مخاوف إضافية تتجاوز ما تم الكشف عنه سابقا".



وعبرت المؤسسة عن "تقديرها العميق لإسهامات بورغه برِندِه القيّمة في المنتدى الاقتصادي العالمي"، مضيفة "نحترم قراره بالتنحي".

