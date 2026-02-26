شكوى في سويسرا ضد نائب وزير إيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

رفع مواطن إيراني-سويسري دعوى في سويسرا ضد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أفاد محامو المشتكي.



وجاء في الشكوى التي قدمها المواطن الإيراني-السويسري المقيم في سويسرا بعد عشر سنوات قضاها في السجون الإيرانية على خلفية نشاطه السياسي، أن غريب آبادي "ربما ارتكب جرائم خطيرة مخالفة للقانون الدولي" في إيران بصفته "مشاركا" أو "مسؤولا".

