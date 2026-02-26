الأخبار
فرنسا: حديث روسيا عن نقل أسلحة نووية لأوكرانيا لا أساس له من الصحة

أخبار دولية
2026-02-26 | 09:09
فرنسا: حديث روسيا عن نقل أسلحة نووية لأوكرانيا لا أساس له من الصحة
فرنسا: حديث روسيا عن نقل أسلحة نووية لأوكرانيا لا أساس له من الصحة

ردت فرنسا اليوم الخميس على ما وصفتها باتهامات روسية لا أساس لها من الصحة بأن أوكرانيا تسعى للحصول على سلاح نووي أو قنبلة قذرة بمساعدتها أو من بريطانيا، ووصفت تلك الاتهامات بأنها أحدث مثال على التضليل الروسي.

وفي بيان نشر في يوم الذكرى الرابعة للحرب، قالت المخابرات الخارجية الروسي إن بريطانيا وفرنسا تعتقدان أن أوكرانيا ستصل إلى شروط تصب في مصلحتها بشكل أكبر إذا امتلكت كييف "قنبلة نووية، أو على الأقل ما يسمى ' قنبلة قذرة'". ولم يذكر الجهاز أدلة موثوقة لدعم ما قاله.

وقالت أوليفيا بينيشو، مديرة الاتصالات في وزارة الدفاع الفرنسية، للصحفيين اليوم الخميس "هذا البيان الذي لا أساس له من الصحة والصادر عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي تناقلته جهات دعاية روسية مختلفة عبر منصة إكس وبعض وكالات الأنباء الأجنبية".

وأضافت "تلجأ روسيا الاتحادية بشكل متكرر إلى التضليل الإعلامي لتعزيز أجواء من عدم الثقة تجاه الإجراءات التي تتخذها فرنسا وشركاؤها لدعم أوكرانيا. وهذه المحاولة الأحدث مثال واضح على ذلك".

وذكرت بينيشو أن باريس دائما ما تحترم التزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق من الأسبوع إنها لا ترى أن مثل هذه المعلومات المضللة على نحو صارخ تستحق الرد عليها.

ونشر حساب الوزارة باللغة الإنجليزية على إكس عدة منشورات ساخرة لرفض الادعاءات الروسية، بما في ذلك منشور يقول "روسيا، وهي تدخل محرجة العام الخامس من حربها التي قالت إنها ستستغرق 3 أيام ضد أوكرانيا: ’من فضلكم انظروا إلى هنا! الردع الفرنسي والبريطاني يشكل تهديدا!".

أخبار دولية

روسيا

أسلحة

نووية

لأوكرانيا

الصحة

