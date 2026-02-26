الأخبار
روسيا: سنرد على قرار الاتحاد الأوروبي تقليص بعثتنا في بروكسل
أخبار دولية
2026-02-26 | 10:15
روسيا: سنرد على قرار الاتحاد الأوروبي تقليص بعثتنا في بروكسل
أعلنت روسيا اليوم أنها سترد على قرار الاتحاد الأوروبي بتقليص تمثيلها الدبلوماسي في بروكسل، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نهجا يفقد الاتحاد أهليته للمشاركة في أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن قرار الاتحاد الأوروبي بحصر عدد أفراد البعثة الروسية في 40 دبلوماسيا هو قرار "تمييزي"، مؤكدة أنه لن يمر من دون رد.
من جهة أخرى، اعتبرت زاخاروفا أن اقتراح فرض حظر دائم على واردات النفط من روسيا، مثلما يخطط الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يصدر إلا عن "مجنون".
وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط الروسي بشكل دائم في 15 نيسان، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.
أخبار دولية
روسيا
الاتحاد الأوروبي
النفط
التالي
الأمم المتحدة: إسرائيل تهدف لإحداث "تغيير ديموغرافي دائم" في الضفة الغربية وغزة
فرنسا: حديث روسيا عن نقل أسلحة نووية لأوكرانيا لا أساس له من الصحة
السابق
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
0
أخبار دولية
12:33
هيلاري كلينتون تطالب بأن يدلي ترامب بإفادته في قضية إبستين
أخبار دولية
12:33
هيلاري كلينتون تطالب بأن يدلي ترامب بإفادته في قضية إبستين
آخر الأخبار
2025-12-05
وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجزيرة": الرئيس طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2025-12-05
وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجزيرة": الرئيس طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
2025-10-09
ترامب: سألتزم بما هو متفق عليه في شأن حل الدولتين
خبر عاجل
2025-10-09
ترامب: سألتزم بما هو متفق عليه في شأن حل الدولتين
0
أخبار دولية
2026-01-23
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
أخبار دولية
2026-01-23
الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب
0
أخبار دولية
10:51
الأمم المتحدة: إسرائيل تهدف لإحداث "تغيير ديموغرافي دائم" في الضفة الغربية وغزة
أخبار دولية
10:51
الأمم المتحدة: إسرائيل تهدف لإحداث "تغيير ديموغرافي دائم" في الضفة الغربية وغزة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
2
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
3
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
4
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
5
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
6
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
7
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
8
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
