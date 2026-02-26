روسيا: سنرد على قرار الاتحاد الأوروبي تقليص بعثتنا في بروكسل

أعلنت روسيا اليوم أنها سترد على قرار الاتحاد الأوروبي بتقليص تمثيلها الدبلوماسي في بروكسل، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نهجا يفقد الاتحاد أهليته للمشاركة في أي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن قرار الاتحاد الأوروبي بحصر عدد أفراد البعثة الروسية في 40 دبلوماسيا هو قرار "تمييزي"، مؤكدة أنه لن يمر من دون رد.من جهة أخرى، اعتبرت زاخاروفا أن اقتراح فرض حظر دائم على واردات النفط من روسيا، مثلما يخطط الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يصدر إلا عن "مجنون".وذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط الروسي بشكل دائم في 15 نيسان، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.