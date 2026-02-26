الجيش الأفغاني يعلن بدء "هجمات مكثفة" على باكستان

أطلق الجيش الأفغاني "هجمات مكثفة" على باكستان المجاورة، وفق ما أفاد متحدث عسكري، بعد أيام من شنّ إسلام آباد ضربات دامية على أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان وحيد الله محمدي في كلمة مصورة: "ردا على الغارات الجوية التي شنتها باكستان على ننكرهار وباكتيا... بدأت قوات الحدود... في المنطقة الشرقية هجمات مكثفة على مواقع باكستانية".

