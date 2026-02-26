اندلاع حريق في مجمع صناعي بعبادان في جنوب إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقا اندلع في مجمع صناعي بمدينة عبادان بجنوب إيران، معلنة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في مصنع للمواد الخام البلاستيكية.