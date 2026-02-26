هيلاري كلينتون تطالب بأن يدلي ترامب بإفادته في قضية إبستين

طالبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون لجنة مجلس النواب التي تحقق في قضية جيفري إبستين باستدعاء الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بإفادته حول علاقته بالمتمول المدان بجرام جنسية.واتهمت كلينتون في مستهل إفادتها أمام لجنة الرقابة التي يسيطر عليها الجمهوريون، اللجنة باستدعائها بهدف "صرف الأنظار" عن الرئيس الأميركي.