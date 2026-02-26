زيلينسكي يرجح انعقاد الجولة التالية من المحادثات الثلاثية بأبوظبي مطلع آذار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجولة التالية من مفاوضات السلام الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة ستنعقد على الأرجح في أبوظبي في مطلع آذار.



وأدلى زيلينسكي بهذا التصريح في خطاب ألقاه مساء اليوم عقب محادثات جرت في جنيف بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين يخصوص إعادة الإعمار بعد الحرب.