عراقجي: جولة جديدة من المحادثات النووية مع أميركا خلال أسبوع

أعلنت إيران إنه من المتوقع عقد الجولة التالية من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد ما وصفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها "أكثر المباحثات جدية" مع واشنطن، مؤكدا أن طهران أوضحت بجلاء مطلبها برفع العقوبات وآلية تخفيفها.وأضاف عراقجي للتلفزيون الرسمي أن الجانبين بحاجة إلى التشاور مع عاصمتيهما.