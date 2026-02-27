زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط البيرو

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو أن زلزالاً بقوة خمس درجات ضرب وسط البلاد الخميس، وهو ما شعر به بعض سكان العاصمة.



وكان مركز الزلزال في جنوب العاصمة ليما وعلى عمق 53 كيلومترا.



ولم تفد أي تقارير من السلطات بوقوع أضرار.