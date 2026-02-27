صواريخ أوكرانية تصيب منشآت طاقة في مدينة بيلغورود بروسيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن صواريخ أوكرانية أصابت مدينة بيلغورود القريبة من الحدود، مما تسبب في أضرار كبيرة لمنشآت طاقة وتعطيل إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة.



والهجوم على بيلغورود، التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، والمنطقة المحيطة بها هو ثاني هجوم في غضون خمسة أيام يتسبب بأضرار كبيرة.



وكتب غلادكوف على تيليغرام: "لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة. ونتيجة لذلك، تعطلت إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة".



وأعلن غلادكوف أن حجم الأضرار سيتم تقييمه لدى طلوع النهار.