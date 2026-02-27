الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تطلب من ترامب رفع الحصار والعقوبات عن بلادها

طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها، بعد أقل من شهرين من إطاحة نيكولاس مادورو واعتقاله خلال عملية عسكرية أميركية.



وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن".



وتوجّهت إلى ترامب قائلة: "كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع الولايات المتحدة".