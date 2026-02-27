رئيس وزراء باكستان: قواتنا تملك القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن قوات بلاده قادرة على "سحق" أي معتدٍ، عقب الغارات الجوية على أفغانستان المجاورة.



وقال شريف على إكس: "تملك قواتنا القدرة الكاملة على سحق أي طموحات عدوانية"، مضيفا أن "الأمة بأسرها تقف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الباكستانية".