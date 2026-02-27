أفغانستان تجدد هجماتها ضد القوات الباكستانية

جددت أفغانستان هجماتها ضد القوات الباكستانية على طول حدودها المشتركة الجمعة، بعدما شنت إسلام آباد ضربات على مدينتَي كابول وقندهار.



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على إكس: "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضا".