اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

وقعت اشتباكات صباحا، قرب معبر تورخم الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المنطقة، في ظل عودة المعارك بين البلدين.



وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالى الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.