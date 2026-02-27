الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

أخبار دولية
2026-02-27 | 02:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

وقعت اشتباكات صباحا، قرب معبر تورخم الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المنطقة، في ظل عودة المعارك بين البلدين.
     
وسُمع دوي القصف من الجانب الأفغاني للحدود منذ حوالى الساعة 9,30 صباحا (05,00 ت غ) قبل أن تستأنف الاشتباكات الحدودية.

أخبار دولية

اشتباكات

أفغانستان

باكستان

LBCI التالي
طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق
صندوق النقد الدولي يقرّ قرضا لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليار دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:15

فرانس برس: اشتباكات قرب معبر حدودي رئيسي بين أفغانستان وباكستان

LBCI
أخبار دولية
02:33

الصين تبدي قلقها البالغ جراء المواجهات بين أفغانستان وباكستان

LBCI
أخبار دولية
00:53

عراقجي: إيران مستعدة للمساعدة في "تسهيل الحوار" بين أفغانستان وباكستان

LBCI
أخبار دولية
2025-12-09

واشنطن تعبر عن قلقها إزاء الاشتباكات على الحدود بين كمبوديا وتايلاند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:51

تركيا تناقش الصراع بين باكستان وأفغانستان مع البلدين وقطر والسعودية

LBCI
أخبار دولية
04:34

بسبب مخاطر أمنية... الولايات المتحدة تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
04:20

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المزيد من الإيرانيين معرضون للإعدام

LBCI
أخبار دولية
04:11

فولكر تورك يعرب عن "قلقه البالغ" من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
فنّ
2025-09-21

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-21

إحصاءات غرفة التحكم: ٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
خبر عاجل
2025-12-22

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:40

كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

LBCI
رياضة
13:51

ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:23

أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
02:48

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:28

انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
02:21

للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More