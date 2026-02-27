طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق

حضّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة على التخلي عن "مطالبها المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق، غداة محادثات بين الجانبين عُقدت في جنيف.



وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "نجاح هذا المسار يتطلب جديّة وواقعية من الجانب الآخر وتجنّب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها"، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية.