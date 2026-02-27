الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها "للحوار" لإنهاء النزاع مع باكستان

أكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في "الحوار" لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربا مفتوحة" على جارتها.



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي: "شددنا مرارا على الحل السلمي وما زلنا نرغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".