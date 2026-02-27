حكومة طالبان: طائرات باكستانية تحلّق فوق أفغانستان

أعلنت حكومة طالبان أن طائرات استطلاع باكستانية تحلّق "الآن" فوق أفغانستان، بعد ساعات على تنفيذ إسلام أباد ضربات استهدفت مدينتي كابول وقندهار.



وقتل المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في قندهار: "ما زالت، الآن، طائرات استطلاع باكستانية تحلّق في المجال الجوي لأفغانستان".