باكستان: غارات أصابت 22 هدفا عسكريا في أفغانستان

أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني أن غارات باكستانية استهدفت 22 موقعا عسكريا في أفغانستان، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين البلدين الجارين الواقعين في جنوب آسيا اندلعت خلال الليل.



وأوضح المتحدث أحمد شريف تشودري للصحفيين أن 12 جنديا باكستانيا على الأقل قُتلوا، بالإضافة إلى 274 من مسؤولي ومسلحي حركة طالبان، منذ مساء أمس الخميس.





