المملكة المتحدة تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب "الوضع الأمني"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية الى هذا البلد.وقالت الخارجية على موقعها "بسبب الوضع الأمني، تم موقتا سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران. سفارتنا تواصل العمل من بُعد".وكانت الخارجية البريطانية افادت منتصف كانون الثاني بإغلاق موقت لسفارتها في طهران.