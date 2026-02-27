ترامب: أتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن إيران الجمعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي اليوم الجمعة.وفي حديثه إلى صحفيين قبل رحلة إلى تكساس، قال ترامب إنه يريد إبرام اتفاق مع إيران، لكنه جدد التأكيد أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا.