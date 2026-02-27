ترامب يثير احتمال "الاستيلاء الودي" على كوبا

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال "الاستيلاء الودي" على كوبا، وأخبر الصحفيين في البيت الأبيض بأن وزير الخارجية ماركو روبيو يتعامل مع هذه القضية على "مستوى عال جدا".



وقال ترامب وهو يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تكساس "تتفاوض الحكومة الكوبية معنا، وهي في مأزق كبير. ليس لديهم مال. ليس لديهم أي شيء في الوقت الحالي، لكنهم يتفاوضون معنا، وربما سننفذ استيلاء وديا على كوبا".



