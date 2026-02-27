إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية

دعت وزارة الخارجية الإيرانية كلا من أفغانستان وباكستان المجاورتين، إلى الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، بعدما أعلنت إسلام آباد "حربا مفتوحة" على سلطات طالبان.



وجاء في بيان للوزارة أنها تجدد دعوتها الطرفين "إلى احترام وحدة أراضي كل منهما وسيادته الوطنية، والامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد التوتر والنزاع".