الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار للاستخبارات العسكرية في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مكاتب عدة تابعة للاستخبارات الإيرانية ومراكز قيادة أخرى، في إطار هجماته المستمرة على الجمهورية الإسلامية.



وقال الجيش في بيان: "استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرة مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية ... بالإضافة إلى العديد من مقار فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن العمليات الخارجية.