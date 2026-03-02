روبيو: الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا على إيران بعد علمها بخطط إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا على إيران السبت، بعدما علمت أن حليفتها إسرائيل تعتزم شنّ هجوم، الأمر الذي كان سيؤدي إلى ردّ انتقامي ضد القوات الأميركية.



وقال روبيو للصحافيين: "كنا نعلم أنه إذا لم نبادر بالهجوم قبل شنّهم لتلك الهجمات، لتكبّدنا خسائر أكبر".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تأييده للإطاحة بسلطات الجمهورية الإسلامية في إيران، لكنه قال إن ذلك ليس هدف الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد طهران.



وقال روبيو: "نأمل أن يتمكن الشعب الإيراني من إسقاط هذه الحكومة وإرساء مستقبل جديد لذلك البلد. سنكون سعداء إذا أمكن تحقيق ذلك". وأضاف: "لكن هدف هذه المهمة هو تدمير قدراتهم في مجال الصواريخ البالستية وقدراتهم البحرية".

من جهة أخرى، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا "تستهدف عمدا" مدرسة، وذلك بعدما أعلنت إيران مقتل 168 شخصا في ما قالت إنها ضربة أميركية-إسرائيلية.



وقال: "إن الولايات المتحدة لا تستهدف عمدا مدرسة. أهدافنا هي الصواريخ، سواء القدرة على تصنيعها أو القدرة على إطلاقها"، لافتا إلى أن البنتاغون يحقق في الحادثة.