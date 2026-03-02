الجيش الإسرائيلي يقول إنه "دمّر" مقر التلفزيون الرسمي الإيراني

أعلن الجيش الإسرئيلي أنه "دمّر" بضربة مقر التلفزيون الرسمي الإيراني في شمال طهران.



وجاء في بيان للجيش مرفق برسم بياني لمبنى كان طلب إخلاء منطقته أنه "دمّر قبل قليل مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإرهابي الايراني".

