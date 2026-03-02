الحرس الثوري الإيراني يهدد "بحرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز"

هدد جنرال في الحرس الثوري الإيراني بـ"حرق أي سفينة" تحاول الإبحار عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بعدما أعلنت الجمهورية الإسلامية إغلاقه في أعقاب بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي ضدها.



وقال الجنرال سردار جباري في منشور على قناة الحرس الثوري على تطبيق تلغرام: "سنحرق أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز".

وأضاف: "سنستهدف أيضا خطوط أنابيب النفط، ولن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة من المنطقة. سيصل سعر النفط إلى 200 دولار في الأيام المقبلة".