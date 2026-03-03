سوريا ترسل آلاف الجنود لتعزيز الحدود مع لبنان

أفادت ثمانية مصادر سورية ولبنانية لرويترز اليوم الثلاثاء بأن سوريا عززت حدودها مع لبنان بوحدات صواريخ وآلاف الجنود، في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.



وشملت المصادر خمسة ضباط عسكريين سوريين، ومسؤولا أمنيا سوريا ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.