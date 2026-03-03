والا عن ضباط في القيادة الشمالية: قوات الشرع تتقدم نحو الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

أفاد مسؤولون في القيادة الشمالية اليوم الثلاثاء لموقع "والا" بأن قوات تابعة للرئيس السوري أحمد الشرع تنقل أسلحة وقوات إلى منطقة التلال في الجولان السوري. ويجري هذا النشاط العسكري خلافًا للتفاهمات المسبقة بين إسرائيل وسوريا بشأن انتشار القوات في منطقة الحدود.



‏ويُعد نقل القوات والعتاد إلى منطقة التلال خرقًا للتفاهمات الأمنية التي هدفت إلى الحفاظ على الاستقرار في الجبهة.



وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش يتابع تحركات القوات والمعدات العسكرية في هذه المنطقة الحساسة، حيث تم الاتفاق سابقًا على فرض قيود كبيرة على حركة القوات من الجانب السوري.