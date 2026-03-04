وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض صاروخي كروز

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنه تم اعتراض صاروخي كروز الأربعاء فوق منطقة جنوب العاصمة الرياض، بينما أفادت وسائل إعلام رسمية بإحباط هجوم منفصل بطائرات مسيرة.



وقال بيان صادر عن الوزارة انه تم "اعتراض وتدمير صاروخي كروز في الخرج"، في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث باسم الوزارة أن "الدفاعات الجوية اعترضت تسع طائرات مسيرة فور دخولها المجال الجوي السعودي".