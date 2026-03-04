الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران

أعلن قائد القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" المسؤولة عن الشرق الأوسط، أن الجيش الأميركي ضرب ألفي هدف تقريبا حتى الآن في إيران كجزء من أكبر حشد للقوة النارية في المنطقة منذ جيل.وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر في رسالة مصورة: "ضربنا قرابة ألفي هدف بأكثر من ألفي ذخيرة. لقد أضعفنا الدفاعات الجوية الإيرانية بشدة ودمرنا المئات من الصواريخ البالستية الإيرانية وقاذفاتها والطائرات المسيرة".أضاف أن حجم الضربات "في الساعات الـ24 الأولى من هذه العملية بلغ تقريبا ضعف" اليوم الأول من ضربات عملية "الصدمة والرعب" على العراق عام 2003، ونحن "نواصل شن الضربات على إيران على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".