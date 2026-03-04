وزير الدفاع الإسرائيلي: أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا للاغتيال"

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال أي زعيم إيراني يتم اختياره لخلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قُتل بضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.



وقال كاتس في منشور على "إكس" إن "أي زعيم يختاره نظام "الإرهاب" الإيراني لمواصلة قيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة، والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفا مؤكّدا للاغتيال، مهما كان اسمه أو أينما اختبأ".

