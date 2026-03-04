الكويت: مقتل جنديين أمس نتيجة هجمات إيرانية

ذكر مركز التواصل الحكومي بالكويت أن اثنين من أفراد الجيش اللذين قُتلا أمس سقطا نتيجة لهجمات إيرانية على البلاد، ونقل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.



وقال: "وجهت دولة الكويت... رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن الهجمات الآثمة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت منذ يوم السبت".

