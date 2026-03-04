إيران تعلن رفض التفاوض مع واشنطن: يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء

أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي أن بلاده لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة وإنها مستعدة لحرب طويلة.



وقال: محمد مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في الأميركيين، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم، يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".