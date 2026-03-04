الاتحاد الأوروبي "مستعد للتحرّك" لحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب لإسبانيا

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.



وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر ردا على تهديدات ترامب: "نتضامن بشكل كامل مع كل الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".