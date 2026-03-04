الأخبار
الأمين العام لمجلس التعاون: ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي

2026-03-04 | 12:17
الأمين العام لمجلس التعاون: ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي
الأمين العام لمجلس التعاون: ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي

اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي انه "سيُعقد غداً الخميس الموافق 5 اذار 2026م، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية."

وأشار الأمين العام، أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.

وأكد، أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: اعتداء إيران على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل عمان انتهاك خطير

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

كالاس: وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعقدون غدا اجتماعا طارئا بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-03

اتصال بين وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج: إدانة لبنان للضربات الايرانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي: أكدنا عدم استخدام أراضينا لمهاجمة إيران ولكنها استمرت في تنفيذ هجماتها

LBCI
أخبار دولية
01:31

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن نشر "قدرات" عسكرية في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
01:21

الخطوط القطرية تشغل رحلات من مسقط والرياض لدعم المسافرين العالقين

LBCI
أخبار دولية
01:17

القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا

LBCI
أخبار دولية
00:31

قطر تعلن عن إخلاء المقيمين في محيط مقر السفارة الأميركية لدى الدوحة

LBCI
اقتصاد
2026-03-03

"المالية" حوّلت المنحة المالية عن شهر آذار للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وللمتقاعدين المدنيين عن أشهر ثلاثة منصرمة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

ترامب لفوكس نيوز: لست قلقا حيال أي شيء والأمور تسير على ما يرام

LBCI
خبر عاجل
2026-03-02

انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا

LBCI
خبر عاجل
07:11

وزير الخزانة الأميركي لسي.إن.بي.سي: سيطرنا سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية وسندمر الصواريخ الباليستية الإيرانية ومخابئها في الأيام المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
01:49

هكذا يبدو الوضع في مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:40

بعد التحذير الإسرائيلي... هذه الأجواء من صور

LBCI
أمن وقضاء
01:01

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية في النبطية... هذه الصورة

LBCI
حال الطقس
14:00

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
13:24

الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
خبر عاجل
03:06

أدرعي يوجه انذارا جديدا الى سكان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
16:56

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الأمن العام يحذّر اللبنانيين من حساب Mossad Arabic على إنستغرام

LBCI
أخبار لبنان
14:52

ثلاثة عناوين رئيسية لجولة تيمور جنبلاط على الرؤساء والقوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى مساء الأحد المقبل

