الأمين العام لمجلس التعاون: ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي
أخبار دولية
2026-03-04 | 12:17
الأمين العام لمجلس التعاون: ينعقد غداً الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي
اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي انه "سيُعقد غداً الخميس الموافق 5 اذار 2026م، الاجتماع الطارئ الوزاري الخليجي-الأوروبي، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية."
وأشار الأمين العام، أن هذا الاجتماع المشترك يأتي لبحث ومناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طالت العالم أجمع.
وأكد، أن مجلس التعاون يسعى من خلال هذه الاجتماعات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإدانة الهجمات الإيرانية الغادرة التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية في دول المجلس، ودفع المجتمع الدولي للقيام بمهامه وواجباته لوقف الحرب فوراً، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
