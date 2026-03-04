البيت الأبيض: ترامب يستقبل جثامين قتلى أميركيين في حرب إيران ويؤكد أن طهران «ستدفع الثمن»

اعلن البيت الأبيض، ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران".



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "النظام الإرهابي المارق في إيران يتم حاليا سحقه كليا"، مؤكدة أن "إيران ستدفع ثمن جرائمها".