واشنطن: 17500 أميركيا عادوا من دول الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

أفادت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء بأن أكثر من 17500 من رعاياها عادوا إلى بلادهم من دول الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في المنطقة على إثر ضربات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت.



وقال مساعد وزير الخارجية ديلان جونسون إن أكثر من 8500 من هؤلاء عادوا الثلاثاء.



وساعدت الوزارة نحو 6500 شخص في العودة، فيما غادر معظم الأميركيين من تلقائهم، وجميعهم يُفترض أن يكونوا استقلوا رحلات تجارية.

