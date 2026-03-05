إيران تقول إنها شنّت هجوما بطائرات مسيّرة على أهداف أميركية في أربيل بشمال العراق

أعلن الجيش الإيراني الخميس أنه شنّ هجوما بطائرات مسيّرة على موقع أميركي في مدينة أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان في شمال العراق.



وجاء في بيان بثّه التلفزيون الرسمي "تعرّض مقر قوات المعتدي الأميركي في أربيل بالعراق لهجوم نفّذته طائرات مسيّرة هجومية تابعة لقوات البر في الجيش".