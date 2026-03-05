روسيا تجلي النساء والأطفال من سفارتها في إيران

أعلنت روسيا أنها أجلت النساء والأطفال من سفارتها في إيران، في ظل القصف الإسرائيلي والأميركي العنيف منذ السبت، بينما بقي طاقمها الدبلوماسي الأساسي.



وقالت السفارة في بيان نشرته على تطبيق تلغرام: "في الثالث والرابع من آذار، أجلينا نساءنا وأطفالنا إلى روسيا".



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو تأكيده أن "الطاقم الأساسي لا يزال" في السفارة.