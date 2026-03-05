سموطريتش: قريبا جدا... الضاحية الجنوبية ستكون مشابهة لخان يونس

توعد وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف بأن تلقى ضاحية بيروت الجنوبية، المصير نفسه الذي لقيته غزة لجهة ما تعرضت له من تدمير.



وقال وزير المال بتسلئيل سموتريتش عبر تطبيق تلغرام: "قريبا جدا، ستكون الضاحية الجنوبية لبيروت مشابهة لخان يونس"، في إشارة الى المدينة الكبيرة الواقعة جنوب قطاع غزة والتي دمرتها اسرائيل خلال الحرب مع حماس.



وأضاف سموتريتش: "لقد ارتكب حزب الله خطأ وسيدفع ثمنا باهظا. إننا نضرب رأس الأخطبوط في إيران، وفي الوقت نفسه سنقطع ذراعه حزب الله".



وتابع في مقطع فيديو أرفق بمنشوره: "أردتم أن تجلبوا لنا الجحيم، فجلبتموه لأنفسكم".