إيران تتهم إسرائيل بإطلاق مسيّرات على أذربيجان

اتهم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل بإطلاق مسيرات على أذربيجان المجاورة، عازيا ذلك إلى سعيها "للإضرار بالعلاقات الجيدة" بين البلدين.



وخلال اتصال هاتفي بنظيره الأذربيجاني دجيهون بايماروف، نفى عباس عراقجي "أن تكون ايران قد أطلقت مقذوفات" على أذربيجان، و"دان دور النظام الإسرائيلي في هذه الهجمات الهادفة إلى تحويل انتباه الرأي العام والإضرار بالعلاقات الجيدة بين إيران وجيرانها"، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.



وأصيب أربعة أشخاص في هجوم بطائرتين مسيّرتين الخميس على جيب ناخيتشيفان في أذربيجان التي استدعت سفير إيران وأكدت أن الهجوم لن يمر "بدون رد".