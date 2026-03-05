ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي

أكد دونالد ترامب أنه ينبغي أن يشارك في اختيار خلف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتولى نجله مجتبى خامنئي هذا المنصب.



وقال الرئيس الأميركي لموقع "أكسيوس"، إن "نجل خامنئي لا قيمة له. ينبغي أن أشارك في الاختيار، كما حصل مع ديلسي" رودريغيز، رئيسة فنزويلا الحالية والتي خلفت نيكولاس مادورو.



وأضاف أن "نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة إليّ. نريد شخصا يجلب السلام لإيران".



