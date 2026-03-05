ترامب يقول لرويترز إنه سيقبل المساعدة من أي دولة بشأن إيران بعد عرض من أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن عرض أوكرانيا تقديم الدعم في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.وقال ترامب في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت طلبا محددا من الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي للطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.