ترامب يقول لرويترز إنه سيقبل المساعدة من أي دولة بشأن إيران بعد عرض من أوكرانيا
أخبار دولية
2026-03-05 | 12:59
ترامب يقول لرويترز إنه سيقبل المساعدة من أي دولة بشأن إيران بعد عرض من أوكرانيا
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرويترز أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن عرض أوكرانيا تقديم الدعم في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقال ترامب في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، "بالتأكيد سأقبل أي مساعدة من أي دولة".
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت طلبا محددا من الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي للطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.
أخبار دولية
زيلينسكي: واشنطن طلبت دعم كييف لحماية قواتها في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي
آخر الأخبار
12:57
ترامب ردا على سؤال عن طلب المساعدة من زيلنسكي للتصدي للمسيرات الإيرانية: سأقبل أي مساعدة من أي دولة
آخر الأخبار
12:57
ترامب ردا على سؤال عن طلب المساعدة من زيلنسكي للتصدي للمسيرات الإيرانية: سأقبل أي مساعدة من أي دولة
0
أخبار دولية
2026-01-07
رئيس كوريا الجنوبية يقول إنه طلب من شي المساعدة في كبح برنامج كوريا الشمالية النووي
أخبار دولية
2026-01-07
رئيس كوريا الجنوبية يقول إنه طلب من شي المساعدة في كبح برنامج كوريا الشمالية النووي
0
خبر عاجل
2026-03-02
أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يقول إنه يعمل على اعتراض صواريخ جديدة أطلقت من إيران
خبر عاجل
2026-03-02
أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يقول إنه يعمل على اعتراض صواريخ جديدة أطلقت من إيران
0
أخبار دولية
2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نصف مخزون إيران من الصواريخ
أخبار دولية
2026-03-01
الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نصف مخزون إيران من الصواريخ
أخبار دولية
14:57
إسرائيل تأمر جيشها بـ"تعميق خط السيطرة" على طول الحدود مع لبنان
أخبار دولية
14:57
إسرائيل تأمر جيشها بـ"تعميق خط السيطرة" على طول الحدود مع لبنان
0
أخبار دولية
14:30
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية
أخبار دولية
14:30
رئيس أركان الجيش الاسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الايرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
خبر عاجل
08:55
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة
خبر عاجل
08:55
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة
0
خبر عاجل
09:29
وليد جنبلاط: إذا استمرّت المواجهات قد نصل إلى حرب عالميّة ثالثة التي هي حرب نفوذ ومصالح ولا نملك أي تأثير على مجريات الأمور إلّا الوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم
خبر عاجل
09:29
وليد جنبلاط: إذا استمرّت المواجهات قد نصل إلى حرب عالميّة ثالثة التي هي حرب نفوذ ومصالح ولا نملك أي تأثير على مجريات الأمور إلّا الوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم
0
أمن وقضاء
2026-03-04
دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى
أمن وقضاء
2026-03-04
دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى
0
أمن وقضاء
00:36
عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية فجرا
أمن وقضاء
00:36
عدوان جوي واسع على قرى في قضاء النبطية فجرا
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
0
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
3
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
4
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
5
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
6
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
7
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
8
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
