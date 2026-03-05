زيلينسكي: واشنطن طلبت دعم كييف لحماية قواتها في الشرق الأوسط من المسيّرات الإيرانية

أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس ان الولايات المتحدة طلبت دعم اوكرانيا لحماية قواتها في الشرق الاوسط من المسيّرات الايرانية.



وكتب زيلينسكي على منصة اكس "تلقينا طلبا من الولايات المتحدة لتقديم دعم محدد على صعيد الحماية من مسيّرات +شاهد+ في الشرق الاوسط"، مضيفا انه اعطى تعليماته لتقديم "الوسائل الضرورية" وتأمين "اختصاصيين اوكرانيين" يستطيعون تأمين مساعدة أمنية على هذا الصعيد.